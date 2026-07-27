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Загиналите на АМ "Марица" са от Ирак, двете коли се движели успоредно при удара

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Една от ударените коли на иракчаните СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София

Участниците в жестоката катастрофа на магистрала "Марица" от неделя вечерта са били граждани на Ирак. Те са били роднини, прибирали се от Германия с две коли. 

По първоначална информация ударът е станал при успоредно движение на автомобилите. Единият автомобил е изпреварвал другия и вероятно през това време шофьорите са правили опит за комуникация, съобщи bTV. 

Шофьорът на едната кола изгубил контрол, сблъскал се с другата и двете коли скъсали мантинелата. След това се удрят в дърво и падат в дерето. 

Мъж, жена и дете загинаха при инцидента, тримата са пътували в едната кола. 

Петима други са ранени. Жена на 34 години и три момчета на 5, 7 и 10 са настанени в хасковската болница. В тежко състояние е момиче на 15 години, което е откарано в болницата в Пловдив. 

Без сериозни наранявания е единият шофьор – на 38 г., той е задържан за 24 часа.

В петък при подобна трагедия на пътя Русе - Бяла загинаха четирима украинци. Семейството се прибирало от почивка в Турция. По първоначална информация дядото е заспал зад волана и се е ударил в камион, идващ насреща. Четирима от украинците загинали на място - шофьорът, бабата, майката и момиче на 11 г., а 42-годишен мъж и 12-годишният му син били ранени. Шофьорът на българския камион се разминал без сериозни травми.

Една от ударените коли на иракчаните СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София
Една от ударените коли на иракчаните СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София
Мястото на тежката катастрофа на магистрала "Марица" СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София
Една от ударените коли на иракчаните СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София
Една от ударените коли на иракчаните СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София
Една от ударените коли на иракчаните СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София
Мястото на тежката катастрофа на магистрала "Марица" СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София
Една от ударените коли на иракчаните СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София
Една от ударените коли на иракчаните СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София
Една от ударените коли на иракчаните СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София
Мястото на тежката катастрофа на магистрала "Марица" СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София
Една от ударените коли на иракчаните СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София

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