Депутатката Диамант се извини за непремерени думи

Един политик не бива да обижда журналист. Всъщност не може да обижда. Точка, пише Диамант във фейсбук

Депутатката Ирина Асиова - Диамант се извини за непремерени думи, които отправи в свои фейсбук постове. Те пък бяха в подкрепа на колегата й Константин Проданов, който бе критикуван заради обидно изказване, насочено към бившата финансова министърка Теменужка Петкова от парламентарната трибуна по време на дебатите по бюджет 2026.

"В последните няколко дни върху мен се изсипа буря от мемета, обвинения и откровени обиди. И макар да чувствам, че част от тези коментари са крайни и несправедливи, осъзнавам и своята персонална отговорност да се стигне до тази ситуация", пише Диамант в поста си. И припомня, че до това се е стигнало, след като се опитала да "хвърли светлина" върху репликата на Проданов, който още преди няколко месеца в спор с лидера на "Промяната" Асен Василев сравнил държавния бюджет, "скалъпен за влизане в еврозоната, с глътнат корем".

"Той визираше единствено временните бюджетни трикове, прилагани от досегашните управляващи, нищо свързано с физическите параметри на госпожа Теменужка Петкова", заявява депутатката от ПБ.

Споровете в пленарната зала на парламента за наследения дефицит в бюджета, които продължаваха няколко дни, очевидно изнервиха депутата от „Прогресивна България".

В разгара им шефът на бюджетната комисия Константин Проданов в опит да отговори на бившия финансов министър и депутат от ГЕРБ Теменужка Петкова използва обидни думи и веднага се постара да омаловажи станалото.

„Г-жо Петкова, какво наследство сте оставили януари месец... Знаете ли това, че сте си глътнали корема за снимка, не означава, че ставате за фотомодел", изрече Проданов от парламентарната трибуна. Някои от колегите му от парламентарната група ръкопляскаха. От другите групи негодуваха и той опита да се извини като каза, че думите му били метафора.

Още същата вечер за "метафората му" обилно се изказа във фейсбук именно Диамант като обясни, че колегата й е много възпитан човек и никога не би обидил жена. Това важало за всички от "Прогресивна България". Бившата журналистка завърши коментара си с жлъч по адрес на бившите си колеги. Аудиторията не посрещна поста й с разбиране. В коментарите я подиграваха - че като водеща навремето питала жените с кой политик биха спали, напомняха произхода й - майка журналистка от "Работническо дело" и баща - регионален шеф на МВР, коментираха начина, по който е станала "холивудска съпруга" на десетилетия по-възрастен, но богат продуцент и т.н., и т.н.

В един момент Диамант изтри поста, така изчезнаха и коментарите. В петък тя с нови сили защити Проданов:

"Виждам, че се надига фейсбук цунами от хейт срещу колегата Константин Проданов, че и аз съм намазала хейт покрай него от няколко лица с отпаднала необходимост, но за тях след малко. По реда си: метафората за глътнатия корем Проданов я използва още в предизборния диспут с Асен Василев и още тогава стана ясно, че говори за моментната финансова снимка, която не показва цялата картина", написа Диамант.

В сегашния си пост тя признава, че е допринесла за "влошаване на добрия публичен тон" и е готова да се извини на д-р Цветеслава Гълъбова.

"Думите ми бяха изтълкувани сякаш искам да я пращам в газова камера, даже се появиха и подобни мемета. Снощи в подкаста на Ивелин Николов видях колко съм я разстроила и осъзнах, че нещата са отишли твърде далеч. Признавам, езикът ми беше непремерен затова поднасям извиненията си. Ако наистина реши да се кандидатира за президент, й желая успех в предизборната кампания. С нейната експертиза на лекар и на ценен ляв опозиционен глас вярвам, че ще бъде отличен кандидат", пише Асиова-Диамант.

Извинения отправи и към журналистката Соня Култуклиева.

"Искам да се извиня и на Соня Колтуклиева за грозните епитети спрямо нея, провокирани от факта, че намеси покойния ми баща. Но каквато и да е предисторията, един политик не бива да обижда журналист. Всъщност не може да обижда. Точка", заявява депутатката от ПБ.

И въпреки че не приема журналистическите похвати на Култуклиева, както обяснява в поста си, Диамант е категорична, че тя има умението да вади политиците от комфортната им зона, което е "важно за всяко свободно общество". А тя самата се опитва да "си учи урока като начинаещ народен представител".