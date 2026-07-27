Моторист загина след челен сблъсък с кола

Мотоциклетист на 50 г. от Чирпан е загинал при пътнотранспортно произшествие на третокласния път между Чирпан и Симеоновград в неделя вечерта, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Инцидентът е станал около 20:15 часа. По първоначални данни мъжът е изгубил контрол над мотоциклета, след което е последвал челен сблъсък с лек автомобил, управляван от 44-годишен мъж от Димитровград. От удара мотористът е загинал на място. Пробите на двамата водачи за употреба на алкохол са отрицателни.

Още две тежки катастрофи с жертви станаха през неделния ден в Хасковска област. Велосипедист е загинал около 1:20 ч. след полунощ, след като е бил блъснат от лек автомобил в района на птицекомбината край Хасково.

При тежка катастрофа между два автомобила, около 19:35 ч. на 53-тия километър на автомагистрала „Марица" в посока Свиленград, пък загинаха трима души, сред които и 10-годишно дете. Петима са пострадалите при инцидента, които са настанени в болници в Хасково и Пловдив. Оцелелият водач на единия автомобил е задържан за срок до 24 часа по образуваното досъдебно производство.