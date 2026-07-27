Две коли катастрофираха, едната се заби в ограда на имот в Кюстендил

Две коли катастрофираха, а едната се заби в ограда на имот в Кюстендил. Инцидентът е станал на ул. „Цар Освободител" в посока към към ул. „Овощарска". Лек автомобил „Фолксваген", управляван от 81-годишен водач от София, и „Фиат", управляван от 34-годишен кюстендилец, са се ударили. При сблъсъка фолксвагенът се завърта и се блъска в ограда на имот.

При обслужването на местопроизшествието водачите са тествани за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатите им за употреба на алкохол са отрицателни. Резултатът от теста за употреба на наркотични вещества на водача на фиата е положителен. Задържан е с полицейска заповед. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.