Арест за народилър, изхвърлил пакетчета с кокаин пред полицаите

Наркодилър е арестуван в Гоце Делчев. Около 23:30 часа в събота, в района на ул. „Драма", непосредствено преди осъществяване на сделка с наркотични вещества, криминалисти при РУ-Гоце Делчев са задържали 51-годишен мъж от града. Виждайки полицейските служители, той е направил опит да изхвърли полиетиленов плик с намиращи се в него две полиетиленови топчета, съдържащи общо около 1,76 грама кокаин.

В хода на работата по случая е проверено и обитавано от него жилище в гр. Гоце Делчев, където са открити около 4 полиетиленови топчета, съдържащи общо около 6,94 грама кокаин. От органите на реда е установено също, че 51-годишният е разпространил на две лица съответно около 1 грам кокаин на едното и около 0,7 грама кокаин на второто лице. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава