Преди телефоните и таблетите да станат неизменна част от детството, много поколения са пораснали навън в безгрижни игри. Да тичаш с всички сили, за да стигнеш пръв до тайната база (или катерушката); да си капитан на космическа мисия с най-добрите си приятели; да затаиш дъх, скрит зад някое дърво, докато броячът в криеницата стигне до „100“…

Детското въображение превръща обикновената пейка в пиратски кораб, площадката – в поле за рицарски дуели, а всеки следващ ден – в ново вълшебно приключение.

Това вълнение се връща в Therme Fun & Sport Park, където посетителите са изправени пред ново магическо предизвикателство. Приключенците трябва да се оглеждат внимателно, защото насред гората са скрити четири гигантски трола:

Тихчо - пазителят на горските тайни;

Тролимир – пазителят на светлината;

Майстор Тролчо – строителят на пътеката;

Стражът Роган – пазителят на смелите;

Как са се появили в парка остава мистерия. Местните легенди твърдят, че всеки от тях има собствена история, мисия и магическа дарба. За да открият всички тролове, децата трябва да се превърнат в истински изследователи. По-смелите се справят сами, а по-малките – с помощта на цялото семейство.

Ако тръгнете по следите на Майстор Тролчо – строителя на пътеката, ще откриете, че неговите тайни маршрути водят към нови предизвикателства като големите надуваеми замъци. Там всяко дете се чувства като Спайдърмен - с много скокове, пързалки и забавление.

Казват, че Тролимир винаги осветява пътя към най-красивите открития. А ако децата и родителите им последват неговите фенери, може да стигнат до едно от най-приказните места в Therme Fun & Sport Park – екопътеката. Тя предлага красива разходка сред природата с впечатляваща гледка към Рила и Пирин. А вечер е осветена от хиляди светлинки – сякаш малки феи съпровождат пътешествениците по пътеката.

Децата могат да продължат своя лов за открития в зоокъта, където ги очакват интересни животни от различни краища на планетата – от кенгуру и алпаки до пауни и зайчета. Тук малчуганите се учат да следват примера на Тихчо – пазителят на горските тайни. Той знае, че най-ценните открития правят тези, които умеят да наблюдават внимателно.

Стражът Роган, пазителят на смелите, брани най-голямото предизвикателство – въжения парк, разположен високо сред вековните дървета. Той предлага четири маршрута:

зелена линия за най-малките приключенци;

синя подготвителна линия – идеална за начинаещи;

синя панорамна линия – подходяща за тийнейджъри;

червена линия – за напредналите герои, които търсят по-екстремни преживявания.

Всеки маршрут поставя различни изпитания пред малките и големите изследователи, като развива увереността, координацията и смелостта им.

Ловът на тролове обаче е само началото. Докато децата търсят следващия приказен герой, приключението може неусетно да ги отведе до 100-метровата тюбинг пързалка, въжения парк или гигантския дартс. Всеки открит маршрут се превръща в част от собствената им мисия.

Малките любители на скоростта могат да се включат в АТВ приключения, където вместо само да гледат героите от „Пес Патрул“, сами се превръщат в смели изследователи, преминаващи през трасета и препятствия.

Най-хубавото на преживяването в Therme Fun & Sport Park е, че малките приключенци получават пространство да измислят свои истории. Един трол може да стане любим герой, една пътека – тайна мисия, а една обикновена разходка – търсене на съкровище.

Както някога едно одеяло можеше да се превърне в палатка, а една клонка – в магическа пръчка, днес в парка всяко дете може да открие своята роля – изследовател на тролове, смел катерач или малък пилот зад волана на обезопасено АТВ.

А когато приключенията навън приключат, семейното преживяване може да продължи в спа хотел в село Баня Grand Hotel Therme – с време за почивка, релакс и още моменти заедно.