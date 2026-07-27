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Трима възрастни и дете са в болница, кола блъсна каруцата им край Раковски

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Каруца СНИМКА: Архив

Зад волана на автомобила бил 22-годишен шофьор

Трима възрастни и дете са пострадали при катастрофа между лек автомобил и каруца край Раковски, в района на село Шишманци, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е получен в Районното управление в града около 15,30 ч. вчера. По предварителни данни лек автомобил "Ситроен", управляван от 22-годишен младеж, застигнал и ударил отзад превозното средство с животинска тяга. Водачът на каруцата и пътувалите заедно с него две жени и непълнолетно момченце са били транспортирани в болница, оказана им е спешна медицинска помощ.

Няма данни за употреба на алкохол от участниците в произшествието, отрицателен е и тестът за наркотици на младия шофьор на колата. Работата по образуваното досъдебно производство продължава разследващ полицай от Районното управление.

Каруца СНИМКА: Архив

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