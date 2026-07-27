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Трима в ареста за отвличане на майка с две деца

Тони Маскръчка

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Полиция СНИМКА: Архив

Трима мъже са арестувани за отвличане на майка с две деца. Двама от тях, на  35 и 38 години са от гр. Хаджидимово, а третият - на 41 години е от с. Дъбница. Те са привлечени като обвиняеми за това, че в обедните часове на петък в района на бул. „Св. Св. Кирил и Методий" в гр. Благоевград са отвлекли 35-годишна благоевградчанка и две малолетни деца.

След проведени незабавни действия веднага след получаване на сигнала за извършеното деяние, същите са установени и задържани от полицейските служители в района на гр. Банско. На тримата мъже е постановено задържане под стража за срок до 72 часа.

По неофициална информация единият от мъжете е живял с майката и децата, но тя го напуснала, а той извикал роднини, за да я приберат обратно в дома им.

Полиция СНИМКА: Архив

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