ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Ефремова към гражданите: Създадохме мрежа...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23290096 www.24chasa.bg

След месец откриха мъртъв мъж, обявен за издирване

Тони Маскръчка

9012
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Крум Ефремов бе открит починал.

След месец откриха мъртъв мъж, обявен за издирване. В следобедните часове в неделя в РУ-Петрич е получено съобщение, че в местността „Корил", землище на с. Право бърдо е намерен починал мъж.

Пристигналите на място полицейски служители са установили, че това е 68-годишният Крум Ефремов от с. Долна Рибница, който е обявен за издирване. Не са констатирани видими следи от насилие. Предстои извършване на аутопсия за установяване на точната причина за смъртта на мъжа. По случая е образувано досъдебно производство.

Мъжът бе в неизвестност от 25 юни 2026 година.

Крум Ефремов бе открит починал.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Егати държавата и политиците ѝ