Взимат временно книжката на шофьора, блъснал дете на пешеходната пътека

Книжката на шофьора на автомобил „Киа", който удари на пешеходна пътека 8-годишно момче и напусна местопроизшествието, ще му бъде временно отнета.

Инцидентът е станал на 25 юли около 22:00 ч. в град Червен бряг. Детето е без травми и наранявания. То е било спасено от своя баща, който своевременно го е издърпал, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Плевен Мариана Цветкова.

За случая, който е от събота вечерта, разказа самият общински съветник Петко Петков пред Нова тв. Той и синът му не са пострадали, но момчето е много уплашено. Пешеходната пътека е обновена преди около две седмици и се намира на едно от най-видимите места в града.

„Нямам обяснение как се е случило това. Видях регистрационния номер на автомобила и му се обадих, защото го познавам. Той ми каза: „Вие ли бяхте? Не спрях, защото видях, че ви няма нищо", разказа Петков.

Половин час по-късно пристигна екип на полицията. Самоличността на водача беше установена и му беше съставен акт, допълни общинският съветник.

Пробата за алкохол на 36-годишния водач е отрицателна. На шофьора е съставен акт за нарушения, сред които за неподаден мигач при завой и неспиране на знак "Стоп". По информация на полицията тест за употреба на наркотици се извършва по преценка на органите на реда.

След незабавни оперативно–издирвателни действия в 22:10 ч. вече е бил установен автомобилът и 39-годишният му собственик. С него е установен контакт и той се е върнал на местопроизшествието около 22:25 часа.

В светлата част на следващия ден полицаите са прегледали видеозаписите. В хода на проверката са установени и събрани данни за извършени административни нарушения на Закона за движение по пътищата от страна на водача на лекия автомобил. Той е призован за допълнителни сведения.

Съставен му е акт за неспазване на пътни знаци и пътна маркировка, неосигуряване на предимство на пешеходци и неизпълнение на задълженията на водача при ПТП и напускане на местопроизшествието. Приложена му е принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС, добави старши експерт Мариана Цветкова.