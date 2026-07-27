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Съпрузи катастрофираха с АТВ край Златоград, медицински хеликоптер откара мъжа в Пловдив

Валентин Хаджиев

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АТВ се преобърна в труднодостъпен район край Златоград, мъж е транспортиран с медицински хеликоптер (Снимката е илюстративна)

28-годишен мъж е с тежки травми, а съпругата му е пострадала при инцидент с АТВ в местността „Хаси дере" край Златоград, съобщиха от полицията.

Сигналът за произшествието е подаден на телефон 112 на 26 юли около 17:35 часа. По първоначални данни мъжът, който управлявал самоходна четириколесна машина (АТВ), се движел с несъобразена с пътните условия и релефа на местността скорост. Той загубил контрол над превозното средство, което се преобърнало.

При инцидента е пострадала и съпругата му, която пътувала на АТВ-то. На двамата е оказана първоначална медицинска помощ във Филиала за спешна медицинска помощ в Златоград.

Заради тежките си наранявания мъжът е транспортиран с медицински хеликоптер от екип на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха до УМБАЛ „Св. Георги" в Пловдив с гръдно-коремна травма. Жената е с фрактура на раменната кост.

В спасителната операция се е включил и екип на РСПБЗН – Златоград, който е съдействал за извеждането на пострадалия от труднодостъпния терен и транспортирането му до мястото за кацане на медицинския хеликоптер.

АТВ се преобърна в труднодостъпен район край Златоград, мъж е транспортиран с медицински хеликоптер (Снимката е илюстративна)

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