Инициативата "Левски скок" се прехвърли и зад граница

Инициативата „Левски скок", създадена в Разград в чест на Апостола на свободата Васил Левски, вече се провежда в около 15 български училища зад граница, съобщи Здравко Душков, по чиято идея се организира състезанието.

Медали и магнитни карти с образа на Васил Левски се изпращат от Разград по заявки на български образователни средища в чужбина чрез Спортен клуб „Спорт за всички – Разград", чийто председател е инициаторът на проявата.

„Щастлив съм, че идеята ни за състезания в чест на Васил Левски се развива и намира все по-голям отклик сред българските училища по света. Целта е децата да се възпитават в родолюбие и уважение към делото на Апостола", каза Душков, цитиран от БТА. И припомни, че „Левски скок" започва преди повече от 30 години като общински спортен празник в Разград, посветен на Васил Левски. С годините инициативата се разраства и излиза извън пределите на страната, превръщайки се в част от дейностите на български училища зад граница.

Първи подкрепят идеята от българското училище „Христо Ботев Академи" във Вашингтон, САЩ, съосновано от разградчанката Бойка Попова. По-късно към инициативата се присъединяват училища в Кипър – „Васил Левски" в Никозия, „Паисий Хилендарски" в Лимасол и „Родна стряха" в Арадипу, Ларнака, както и Първото българско училище „Иван Вазов" в Арма, Северна Ирландия.

През учебната 2025/2026 г. състезанието е организирано и в други български училища по света. Ученици от Българското училище „Роден край" в Ню Джърси, САЩ, са отбелязали паметта и делото на Апостола със спортната инициатива. Възпитаници на „Христо Ботев Академи" във Вашингтон също са участвали в „Левски скок", организиран по повод Деня на народните будители.

Душков отбеляза, че отново е имал възможност да участва като член на Общото събрание на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ), а след това и в конференцията на организацията, проведени в аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски". По решение на Управителния съвет на АБУЧ са били отличени лица и училища по света с принос към дейността на организацията. Сред наградените са и български училища, в които е провеждано състезанието „Левски скок" – в Ларнака, Кипър, Лос Анджелис, Кьолн, Москва и „Христо Ботев Академи" във Вашингтон, САЩ.

„Радвам се, че сред наградените са и училища, с които сме свързани чрез инициативата „Левски скок". Особено значимо за мен е отличието за „Христо Ботев Академи" във Вашингтон, чийто основател е разградчанката Бойка Попова. С това училище и Основно училище „Васил Левски" в Разград вече е осъществен обмен на делегации с участието на ръководства и ученици", допълни той.

В Разград ежегодно се организират спортни прояви, посветени на Васил Левски. Съвместните състезания като "Левски скок" и плувни турнири, посветени на Васил Левски, с участието на ученици от побратимени училища спортният педагог, журналист и общественик Здравко Душков описва и във второто издание на сборника „Отблизо и далеч".