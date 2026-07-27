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Украинец пострада при инцидент с мотор на пътя Девин- Кричим

Валентин Хаджиев

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Мотоциклетист се удари в мантинела по пътя Девин – Кричим СНИМКА: Архив

34-годишен мотоциклетист е пострадал при пътнотранспортно произшествие на път II-86 в участъка между Девин и Кричим, съобщиха от полицията.

По първоначални данни украински гражданин с постоянно пребиваване в България, който живее в Раковски, е управлявал мотоциклет „Сузуки GN72A".

При движение с несъобразена с пътните условия и релефа на местността скорост водачът е загубил контрол над мотоциклета, напуснал е пътното платно и се е блъснал в предпазната еластична ограда (мантинела).

На място му е оказана медицинска помощ от екип на ФСМП – Девин, след което е транспортиран за лечение в УМБАЛ „Св. Георги" – Пловдив.

Вследствие на катастрофата мъжът е получил фрактура на гръден прешлен. По данни на медиците няма опасност за живота му.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Мотоциклетист се удари в мантинела по пътя Девин – Кричим СНИМКА: Архив

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