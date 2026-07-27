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Спипаха обитателите на 6 къщи в Асеновград да крадат вода

24 часа Пловдив онлайн

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Кражба на вода е засечена в Асеновград. СНИМКА: Pixabay

Живеещи на шест частни адреса в асеновградския квартал „Лаково" са задържани за кражба на вода, съобщават от полицията. Незаконното присъединяване към водопреносната мрежа на града и създадените условия за непълно отчитане на потреблението са установени при полицейски проверки в петък. Под надзора на Районната прокуратура в Пловдив по случаите са започнати 3 бързи и 3 досъдебни производства.

Кражба на вода е засечена в Асеновград. СНИМКА: Pixabay

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