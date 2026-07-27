Община Стара Загора спря насрочена за днес акция за премахване на незаконни жилищни постройки в квартал "Лозенец"

За това призоваха и от институцията на омбудсмана на Република България

Община Стара Загора отложи за втори път насроченото за днес събаряне на около 30 незаконни жилищни постройки в кварнал "Лозенец", в който живеят предимно роми. Това трябва да стане съгласно Закона за устройство на територията. Първата дата за акцията беше 22 юли, след това къщите получиха 5 дни отсрочка. Засега нова дата за съборянето не е обявена от общината.

Първи за подготвяното събаряне съобщиха в отворено писмо от Амнести интернешинъл България, част от глобалното движение за защита на правата на хората. В него се искаше "спешна информация за планирано изселване на ромски семейства в кв. "Лозенец" в Стара Загора на 22 юли 2026 г."

Днес и от името на омбудсмана на България поискаха общината да отложи насроченото събаряне. Това стана с писмо на зам.-омбудсмана Мария Филипора до кмета на Стара Загора Живко Тодоров. Тя настоява принудителното премахване на постройките да бъде спряно, докато не бъде извършена актуална индивидуална оценка на положението на всяко засегнато домакинство и не бъдат предприети конкретни мерки за защита на хората, изложени на риск да останат без дом.

Писмото е изпратено след проверка на екип на институцията в общинската администрация и на място в квартала на 23 юли 2026 г.

Проверката е установира, че представената от общината социална оценка е извършена на 13 юли 2026 г. – повече от пет месеца след издаването на заповедта за принудително изпълнение и едва девет дни преди първоначално определената дата за събаряне. Документът обхваща само 13 анкетирани домакинства, като не съдържа пълни и надеждни данни за всички постройки, засегнати семейства и деца.

Експертите на институцията констатират и съществени разминавания между информацията, предоставена от общината, социалната оценка и заявеното от самите жители. Шест от анкетираните домакинства изрично са посочили, че няма къде да отидат и се нуждаят от настаняване. Сред засегнатите има деца, хора с увреждания и хора с тежки здравословни проблеми.

Особено тревожен е случаят на човек с тежко хронично заболяване, който се нуждае от редовна хемодиализа, посочва зам.-омбудсманът. За него е осигурен транспорт до диализен център, но това не отстранява риска за здравето му. Непрекъснатостта на лечението зависи не само от достъпа до лечебното заведение, но и от наличието на жилище с елементарни битови и хигиенни условия, в което човекът да се възстановява след всяка процедура. Премахването на дома му, без предварително да бъде осигурено подходящо алтернативно настаняване, може да застраши здравето му.

Особено тревожен е и фактът, че за засегнатите деца няма образувани случаи в отдел "Закрила на детето", нито е направена оценка как събарянето на домовете им ще се отрази върху тях и какви мерки са необходими за тяхната защита. Според представителите на социалните служби обаче такива действия биха могли да бъдат предприети едва след премахването на постройките. В писмото категорично се подчертава, че защитата на децата трябва да предхожда изпълнението, а не да започва след настъпването на вредата.

В документа се посочва още, че незаконността на един строеж сама по себе си не освобождава властите от задължението да направят индивидуална преценка на пропорционалността преди лишаването на човек от неговия дом. Това изискване произтича от Европейската конвенция за правата на човека и практиката на Европейския съд по правата на човека по делата „Йорданова и други срещу България" и „Иванова и Черкезов срещу България".

В писмото се подчертава, че към момента няма достатъчно данни, които да обосновават пристъпването към принудително събаряне на 27 юли по отношение на всички засегнати лица.

От кмета на Стара Загора се очаква изпълнението да бъде отложено до извършването на актуална индивидуална оценка на всяко домакинство, включително на риска от бездомност, последиците за всяко засегнато дете и специфичните потребности на хората с увреждания, възрастните и лицата с тежки здравословни проблеми.

Препоръчва се също да бъдат предприети и надлежно документирани конкретни мерки за предотвратяване на бездомността, включително осигуряване на реално достъпно и подходящо алтернативно настаняване за домакинствата, които не могат сами да си осигурят жилище.

Пред журналисти много от засегнатите жители на квартала твърдят, че живеят в тези къщи още от 90-те години на миналия век и имат партиди за ток и вода в тях.

В същото време от общината казват, че според тяхната информация шест са семействата, които искат настаняване или закупуване на общински имот чрез търг. Посочват и че разполагат с Център за временно настаняване, като седем са лицата пожелали да се възползват от възможността.

Община Стара Загора организира периодично акции за премахване на незаконни жилищни постройки в квартал "Лозенец". Последната засега такава акция беше през август м.г., тогава тя засегна 101 такива постройки.