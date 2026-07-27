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Пиян шофьор катастрофира, заби се в електрически стълб

Росица Христова

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Електрически стълб Снимка: Pixabay

30-годишен шофьор катастрофира в с. Градежница в неделя. Около 23:30 часа той загубил контрол над управлявания от него лек автомобил, напуснал пътното платно и се блъснал в бетонен електрически стълб. След удара колата се преобърнала, но водачът оцелял.

След произшествието 30-годишният мъж бил тестван за употреба на алкохол, като техническото средство отчело 2,05 промила алкохол в издишания въздух.

Съставени са му два акта по Закона за движението по пътищата, образувано е бързо производство, а мъжът е задържан за 24 часа в РУ – Тетевен.

Електрически стълб Снимка: Pixabay

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