26-годишен стреля с газов пистолев на булевард в Разград

Полицията задържа 26-годишен след стрелба с газ-сигнален пистолет на булевард в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал около 23:30 ч. снощи по бул. „Априлско въстание" в областния град. Мъжът от Самуил управлявал лек автомобил БМВ, когато при изпреварване на автомобил „Ауди" възпроизвел няколко изстрела през прозореца на колата. Сигналът за случилото се е подаден от 19-годишния шофьор на изпреварвания автомобил, който е от село Дянково.

Извършителят е установен и задържан в сградата на Районното управление на МВР в Разград. При последвалите действия на полицията е иззет газ-сигналният пистолет заедно с пълнител и два халосни патрона.

По случая е образувано досъдебно производство за хулиганство, допълват от ОД на МВР.

В началото на февруари младежи от Кубрат бяха глобени след скандал и стрелба с газов пистолет пред жилищен блок, след като с действията си нарушили обществения ред. В края на декември пътници в таксиметров автомобил предизвикаха с поведението си шофьора да извади пистолет. Преди години мъж от село Брестовене беше задържан за стрелба срещу полицаи, припомня БТА.