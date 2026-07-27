Бизнесменът Владимир Янков открит мъртъв след пожар в дома му

Овъгленото тяло на бизнесмена Владимир Томов Янков е било открито в дома му тази сутрин, научи "24 часа". Сигналът е бил за пожар в дома му в град Банкя, Столична община.

Когато пожарникари отишли да гасят, в една от стаите се натъкнали на тялото на Янков. То било силно обгоряло. По случая се работи по всички версии, включително и убийство, а огледът продължава и в момента.

Янков има много голям бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. 56-годишният търговец никога не се е замесвал в конфликти или скандали, нито е имал сблъсъци с органите на реда.