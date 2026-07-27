Конски черепи издават за езически ритуали на Калиакра

Археолозите от екипа на доц. д-р Бони Петрунова се натъкнаха на доказателства за езически култови практики при проучването на крепостта Калиакра, съобщават от екипа на музея.

В яма под средновековен зид са разкрили два конски черепа, положени върху предварително опалена каменна площадка. „Продължава работата по почистването и разпознаването на находките от ямата – от резултатите зависи датировката", уточняват от НИМ.

Археологическите разкопки в Националния археологически резерват „Калиакра" продължават и през това лято под научното ръководство на доц. д-р Бони Петрунова, директор на Националния исторически музей, и Филип Петрунов от Националния археологически институт с музей при БАН. Новият сезон започна в началото на юли след успешните проучвания през 2025 г., когато археолозите откриха рядък келтски амулет от средата на I век сл. Хр., с произход от Ирландия. Археолозите очакват и през настоящия сезон Калиакра да разкрие нови сведения за историята на древната крепост и региона, съобщава БТА.