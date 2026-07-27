Вижте как променят движението в София заради ремонт на канал на ул. "Сердика"

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От 28.07.2026 г. до 07.08.2026 г. (включително) се въвеждат следните промени в организацията на движението:

- забранява се влизането и престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Веслец" между ул. „Искър" и ул. „Триадица" и през кръстовище ул. „Искър" – ул. „Сердика";

- посоката на движение по ул. „Веслец" между бул. „Княз Александър Дондуков" и ул. „Триадица" ще се обърне и ще стане от бул. „Княз Александър Дондуков" към ул. „Триадица".

За същия период се променят маршрутите на част от линиите на градския транспорт, съответно:

- Трамвайна линия № 12 се закрива;

- Трамвайна линия № 20 ще се движи от депо „Искър" до площад „Васил Левски", както следва: от депо „Искър" по маршрута до кръстовище бул. „Янко Сакъзов" – ул. „Кракра" и направо по бул. „Янко Сакъзов" до площад „Васил Левски" двупосочно;

- Трамвайна линия № 21 се закрива;

- Трамвайна линия № 22 ще се движи по маршрут от автостанция „Изток" до площад „Васил Левски", както следва: от автостанция „Изток" по маршрута до кръстовище бул. „Янко Сакъзов" – ул. „Кракра" и направо по бул. „Янко Сакъзов" до площад „Васил Левски" двупосочно;

- Разкрива се временна трамвайна линия № 22А с маршрут от ж.к. „Красна поляна" до Централна гара, както следва: от спирка с код 1933 „Ул. "Добротич" (начална) по бул. „Никола Мушанов", бул. „Възкресение", бул. „Константин Величков", надясно по бул. „Александър Стамболийски", по маршрута на трамвайна линия № 3 през площад „Възраждане", наляво по бул. „Христо Ботев", надясно по ул. „Струга", наляво бул. „Княгиня Мария-Луиза", Централна гара и наляво по бул. „Христо Ботев" и по маршрута до спирка с код 1932 „Ул. "Добротич" (крайна).

За трамвайни линии №№ 20 и 22 се разкриват временни спирки, както следва:

- начална/крайна с код 6103 „Площад "Васил Левски" на бул. „Янко Сакъзов" на 40 метра от пешеходната пътека на площад „Васил Левски" в посока Театър „София";

- начална/крайна с код 6102 „Площад "Васил Левски" на бул. „Янко Сакъзов" на 05,00 м пред пешеходната пътека на площад „Васил Левски".

За слизане и качване пътниците да ползват и двете спирки.

Разкрива се временна автобусна линия № А22ТМ с маршрут от метростанция „Константин Величков" до площад „Васил Левски", както следва:

- в посока площад „Васил Левски": от временна спирка с код 1052 „Метростанция "Константин Величков" (спирката се разкрива на бул. „Константин Величков" на 30 м след бул. „Тодор Александров" в посока бул. „Сливница"), по бул. „Константин Величков", надясно по ул. „Пиротска", наляво по ул. „Стефан Стамболов", ул. „Екзарх Йосиф", надясно по бул. „Княгиня Мария-Луиза", наляво по бул. „Тодор Александров", бул. „Княз Александър Дондуков", надясно по ул. „Кракра" и надясно по бул. „Янко Сакъзов" до спирка с код 6831 „Площад "Васил Левски" – крайна.

Автобусите ще спират на спирки:

- временна с код 1052 „Метростанция "Константин Величков" – начална и крайна, на бул. „Константин Величков" на 30,00 метра след бул. „Тодор Александров" в посока бул. „Сливница";

- на трамвайните спирки по ул. „Пиротска", ул. „Екзарх Йосиф" и бул. „Княз Александър Дондуков";

- на временна спирка на ул. „Екзарх Йосиф" на 15,00 метра преди бул. „Княгиня Мария-Луиза"

- на временна спирка на бул. „Княз Александър Дондуков" на 05,00 м от пешеходната пътека на кръстовището с ул. „Веслец";

- на временна крайна спирка с код 6831 „Площад "Васил Левски" на бул. „Янко Сакъзов" на 70,00 метра от десния завой от ул. „Кракра";

- в посока метростанция „Константин Величков": от крайната спирка с код 6831 „Площад "Васил Левски" по бул. „Янко Сакъзов" до началната/крайна спирка за трамвайни линии №№ 20 и 22, надясно по бул. „Васил Левски", наляво по бул. „Княз Александър Дондуков", бул. „Тодор Александров" и надясно по бул. „Константин Величков" до началната/крайна спирка.

Автобусите ще спират на спирки:

- начална спирка – временната спирка на трамвайни линии №№ 20 и 22 на 5 метра от пешеходната пътека на площад „Васил Левски";

- на временна спирка на бул. „Княз Александър Дондуков" на 20,00 м след пешеходната пътека на кръстовището с ул. „Веслец";

- на спирките на линиите от нощния транспорт по бул. „Тодор Александров";

- на временна спирка на бул. „Тодор Александров" на 20,00 метра след ул. „Одрин";

- на временна спирка на бул. „Тодор Александров" на 35,00 метра след ул. „Перник";

- крайна/начална с код 1052 „Метростанция "Константин Величков" на бул. „Константин Величков" на 30,00 метра от бул. „Тодор Александров" в посока бул. „Сливница".