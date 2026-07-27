Службите за сигурност пред Радев: Няма пряка заплаха заради US самолетите

На среща в Министерския съвет, представителите на службите за сигурност увериха премиера Румен Радев, че пряка заплаха за сигурността на България заради очакваното разполагане на американските самолети-цистерни на авиобаза "Безмер", няма.

Освен това отговорните органи са в непрекъснат контакт с партньорите от НАТО, но и от региона. Предприети са мерки за засилена охрана на авиобаза "Безмер" до Ямбол, на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите, съобщават от пресцентъра на правителството.

Миналия понеделник, премиерът Румен Радев съобщи, че на 17 юли (миналия петък), е получил спешна нота от САЩ с искане на авиобаза "Безмер" да бъдат базирани 8 американски самолети - цистерни и до 250 военнослужещи, които да подпомогнат военните действия на Щатите в Близкия Изток.

В сряда парламентът разреши престой от 24 юли до 1 октомври. Става по силата на споразумението ни със САЩ от 2006 г. за ползване на базите, които ще се ремонтират с пари от НАТО.

Властта бе питана настоятелно какво ще поиска страната ни в замяна. При първото пускане на американските самолети за периода от февруари до май България получи дерогацията за "Лукойл". При идването си на власт премиерът Радев говори по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп за отпадане на визите за българи, ако се удължи разрешението за престой, накрая кабинетът му все пак го удължи до 30 юни. В петък Тръмп благодари на премиера Радев за разрешението за престой на самолетите чрез пост в социалната си мрежа "Трут сошъл".

При първото пребиваване на летящите цистерни Техеран отправи нота към София, направи го и сега. Последваха успокоения, че България и Иран запазват традиционно добрите си отношения.

В работната среща, на която бяха обсъдени предизвикателствата за сигурността, участваха премиерът Румен Радев, МВР министърът Иван Демерджиев, военният Димитър Стоянов и този на транспорта Георги Пеев. Освен това в разговора се включиха шефът на ДАНС Пламен Тончев, на разузнаването Антоан Гечев, на военното разузнаване бриг. ген. Венелин Венев, зам.-началникът на отбраната ген.-лейтенант Красимир Кънев, зам.-командирът на ВВС бриг. ген. Димитър Георгиев, главния секретар на МВР Любомир Николов, както и и. д. шеф на "Военна полиция" полк. Християн Христов.