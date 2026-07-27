ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Ефремова към гражданите: Създадохме мрежа...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23290558 www.24chasa.bg

Мъж пострада тежко след падане от електрическа тротинетка в Пазарджик

976
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Мъж на 29 години е настанен в тежко състояние в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Пазарджик, след като катастрофирал самостоятелно с електрическа тротинетка, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е получен вчера следобед. На място са изпратени екипи на полицията и Центъра за спешна медицинска помощ, като по първоначални данни 29-годишният мъж, който е от Пазарджик, е паднал на пътното платно, докато управлявал електрическа тротинетка, посочват от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Пострадалият е транспортиран с линейка до МБАЛ – Пазарджик, където е настанен за лечение в тежко състояние.

На местопроизшествието е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство.

През юли полицията в Пазарджик започна активни проверки на водачи на индивидуални електрически средства за придвижване, с цел предотвратяване на нарушения и опазване живота и здравето на децата и всички участници в движението.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Егати държавата и политиците ѝ