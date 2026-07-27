Официално: БСП подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент (Видео)

На свое редовно заседание изпълнителното бюро обсъди заявката на президента Илияна Йотова да се кандидатира за президентските избори наесен. БСП я поздравява за куража и еднозначно застава зад кандидатурата й.

Това заяви лидерът на социалистите Крум Зарков на пресконференция на "Позитано 20".

"Подкрепяме я за следващ мандат за президент. Това е логично и последователно действие, в контраст на българската политика, която е изпълнена с изненади. Това е наш дълг и ясна мисия. Съвсем нормално е, имайки предвид богатата история на БСП и Илияна Йотова през годините. Тя не е предавала БСП и БСП няма да я предаде. На 29 август ще бъде свикан и национален съвет, за да се утвърди окончателно формулата за участие", каза Зарков.

"Йотова е един от най-подготвените политици в България, умее да отстоява собственото си мнение, но и да постига консенсус. Това показа и през последните месеци, през които е държавен глава. Нямаме съмнение, че ако бъде избрана за нов мандат, тя ще бъде необходимия коректив, но няма да търси самоцелно противопоставяне. Тъкмо от това имаме нужда като президент. Тя вече доказа, че умее да го прави и в една трудна обстановка", категоричен бе той.

"Не на последно място Йотова има натрупан богат международен опит, особено важен в сегашната сложна обстановка. Дългите й години като евродепутат, й помогнаха да изгради визия за Европа и за мястото на България в нея, със нейните самостоятелни интереси и изграждаща консенсус около тях. Като социалисти ни интересува и социалният ангажимент, а през годините Йотова е доказала, че има неотменим ангажимент и чувствителност и за правата, защитата, равнопоставеността и уважението към жените. На една линия сме в тази битка, затова и подкрепата, на която тя може да разчита, е напълно естествена", каза още Зарков.

За мен е важна подкрепата на онова мнозинство от българските граждани, които всеки ден ме срещат по улицата, в магазина, в градинката, в химическото чистене, и които казват: "Госпожо президент, не се отказвайте, ние сме с вас".

С тези думи първата жена президент на България Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира като титуляр за пълен президентски мандат на изборите наесен. И допълни: След като днес съм взела това решение, смятам, че имам подкрепата на много хора в България.

Решението си Илияна Йотова обяви до голяма степен изненадващо в петък вечерта - в предаването "Панорама" по БНТ. Направи го точно 6 месеца след като пое поста на държавен глава след оттеглянето на Румен Радев. Той си тръгна на 23 януари, когато Конституционният съд обяви оставката му за приета. И предизвика вълна от коментари в социалните мрежи и по телевизионни и радиостудиа.

Но явно не успя да провокира мъжете, които се очаква да се изправят срещу нея, също да заявят ясно своите намерения.

И в неделя, при участието си пред БНР, Андрей Гюров предпочете да не казва какво ще е решението му. А Даниел Вълчев отново подчертава, че вижда смисъл да играе само ако е граждански кандидат.

Самата Йотова влиза на "Дондуков" 2 вече 10-а година, след като два пъти печелиха изборите заедно с Радев, чийто вицепрезидент бе. Но вече като президент видимо промени тона на политическия диалог.

Разчупи досегашния протокол, като посрещаше лично на входа всеки свой гост за консултациите с партиите преди излъчването на служебния кабинет и после за връчването на мандата на новото правителство. Впрочем отиде и лично в студиото на "Панорама" в петък - малък, но важен жест към обществената телевизия, след като дълги години неписаната традиция бе на "тежки" интервюта с президенти, заснети в техните кабинети и излъчвани на запис.

Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет, обяви самата тя. А още минути след думите ѝ в ефир с пост във фейсбук първи подкрепа ѝ даде лидерът на социалистите Крум Зарков. Решението дали ще бъде подкрепена от Румен Радев и "Прогресивна България", е изцяло тяхно, уточни Йотова.

Като "един от най-подготвените ни политици" я описа Антон Кутев. "Едва ли България заслужава по-достоен президент от г-жа Илияна Йотова", заяви депутатът Димитър Здравков, който дълги години бе част от екипа ѝ на "Дондуков" 2. И двамата обаче направиха уточнението, че окончателното решение ще се вземе от партийните органи. Военният министър Димитър Стоянов пък заяви категорично, че би гласувал за нея, защото е "отличен политик", дори и мнението на партията да е различно.

Пред БНТ Йотова каза, че ще съобщи името на кандидата си за вицепрезидент наесен. Сега от БСП, които първи дадоха подкрепа за кандидатурата й обясниха, че очакват сериозен диалог за президентската институция и как трябва да работи президентът.

"Доверяваме се на Илияна Йотова в следващите й стъпки, готови сме да сме от полза, ако прецени, че има нужда", допълни той. И бе категоричен, че не призовава "Прогресивна България" да подкрепи Йотова, защото "ние сме независима и самостоятелна политическа сила и оценяваме, и уважаваме независимостта на други".

"Призовавам за качествен дебат, защото всеки избор е шанс. И страната ни има много въпроси пред себе си. Този дебат е възможност те да бъдат решавани, да се търси консенсус и различия

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