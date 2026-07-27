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Рекорд за Шумен: Шофьор е хванат с 5,36 промила зад волана

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Пробата на мъжа с дрегер отчела рекордните 5,35 промила алкохол. Снимка: Снимка: Архив

Иззет е автомобилът на шофьор от Велики Преслав, установен с 5,35 промила алкохол, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Мъжът е задържан в полицейския арест за шофиране след употреба на алкохол. Около 10:10 часа на 24 юли екип на Районно управление Велики Преслав е спрял за проверка на ул. "Кирил и Методий" в града водач на товарен автомобил "Форд Транзит" с шуменска регистрация.

Зад волана във видимо нетрезво състояние е бил 59-годишен местен жител. Тестван е за шофиране след употреба на алкохол. Дрегерът е отчел 5,35 промила. Водачът е дал кръвна проба за анализ. Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в града. Автомобилът е иззет. За извършено престъпление е образувано бързо полицейско производство.

Говорителят на ОД на МВР в Шумен Ася Аспарухова поясни, че няма постановление от прокуратурата за задържане за 72 часа за 59-годишния шоьфор на автомобила. По думите ѝ 5,35 промила е рекордно висока концентрация на алкохол, установена с дрегер, за Шуменско.

Общо 41 тежки пътнотранспортни произшествия са регистрирани през първите шест месеца на 2026 г. на територията на Областната дирекция на МВР в Шумен. При катастрофите е загинал един участник в движението, а 52 души са получили различни наранявания, припомня БТА.

Пробата на мъжа с дрегер отчела рекордните 5,35 промила алкохол.

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