Министър Ефремова към гражданите: Създадохме мрежа от дигитални клубове, търсете ги

Създадохме мрежа от дигитални клубове, оборудвани с модерна техника и бърз интернет, но най-важното – имат наставник, който ще помага. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова във видеообръщение с призив гражданите да се възползват от услугите. То е публикувано във фейсбук страницата на Министерството на труда и социалната политика.

„В ерата на изкуствения интелект в България все още има хора, които нямат компютър и интернет в дома си. Други се страхуват да ползват електронните услуги, а трети скролват често на телефона си, но не вярват, че могат да учат онлайн", коментира министърът. По думите й именно затова са създадени дигиталните клубове, където човек може да повиши дигиталните си умения.

„Дигиталните клубове са създадени за вас – търсете ги, посетете ги, поискайте съдействие за онлайн обучение или за предоставяне на електронни услуги", призовава министърът.

Ефремова посочва, че в сайта на МТСП е достъпна интерактивна карта, която показва къде са разположени дигиталните клубове. Тя отбелязва, че най-често те се намират в читалищата.

В началото на юли от Агенцията по заетостта съобщиха, че в страната има повече от 1280 дигитални клуба, които ще функционират и след изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост, с чието финансиране бяха създадени, припомнят от БТА.

От МТСП обявиха и създаването на специален регистър. Дигиталните клубове предоставят достъп до компютърна техника, интернет свързаност, помощ от наставник, възможности за обучение и самообучение, използване на електронни услуги и повишаване на компетентностите на гражданите, казаха от министерството.