Кола блъсна пешеходец с колело, той получи инфаркт

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Кола блъсна пешеходец с колело и той получи инфаркт. 61-годишен водач на лек автомобил „Фолксваген" е блъснал неправилно пресичащ 71-годишен пешеходец, който бутал колело в Дупница на ул. „Орлинска", съобщиха от полицията.

Пешеходецът е закаран в дупнишка болница, където е настанен за лечение, защото е получил инфаркт, но е без опасност за живота. На водача са направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите са отрицателни.

Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.

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