Пиян 20-годишен шофьор помете паркирани коли в Лом

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Пиян шофьор на 20 години помете паркирани коли на ул. "Дунавска" в града.

Инцидентът е станал в ранните часове на 26 юли. Младежът потеглил рязко с голфа си и изгубил контрол. Ударил странично "Нисан", който бил паркиран вдясно, след това колата му се завъртяла и се ударила челно в паркиран влекач.

При инцидента няма пострадали, нанесени са значителни материални щети по автомобилите.

Шофьорът е тестват за алкохол, като се оказало, че е седнал зад волана с 1,90 промила алкопол в издишания въздух. Той е отказал да даде кръвна проба.

Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група, извършен е оглед. На шофьора са съставени 2 акта по Закона за движение по пътищата. Той е и задържан за 24 часа.

Колата му е иззета.