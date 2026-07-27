Баба Катерина от Петрич празнува 100-годишен юбилей

Баба Катерина Илиева Костенарова от Петрич отпразнува 100-годишен юбилей. Кметът Димитър Бръчков гостува на рожденичката.

"Радвам се, че имах възможността да я поздравя лично за вековния юбилей, да поговорим и да споделя този момент с нейните близки. Спазихме и традицията, установена за нашите столетници – те да получават специален плакет „Столетник на община Петрич" - символ на мъдростта и силата на духа. Пожелавам на Катерина Костенарова крепко здраве, спокойствие и благословени дни със семейството", написа кметът в личния си профил във фейсбук.