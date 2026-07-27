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Пиян шофьор влетя с микробус в кафене в панагюрско село

Диана Варникова

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Пияните шофьори се сдобиха с бързи производства Снимка: Снимка: Архив

Пиян шофьор от панагюрското село Попинци се озовал с микробус „Форд" в дограмата на местно кафене. 49- годишният водач седнал зад волана "на градус" и не успял да овладее управлението на буса, "паркирайки го" в заведението. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

На входа на гр. Панагюрище 36-годишен шофьор, солидно почерпен, пък се блъснал в крайпътната мантинела. И при двата случая пристигналите на мястото екипи на РУ-Панагюрище установили, че водачите са под въздействието на алкохол.

Техническите средства и при двамата отчели над 2 промила. Още 3 бързи производства са образувани прямо шофьори в пазарджишко за времето от петък до днес.

На улица в Ракитово 55-годишен костандовец бил засечен от местни полицаи да управлява лек автомобил под въздействието на упойващи вещества.

На кръстовище в областния град екип на сектор „Пътна полиция" установил, че 50-годишен жител на село Черногорово шофира под въздействие на алкохол. Дрегерът отчел концентрация над 1.2 промила в издишания въздух.  При рутинна проверка се оказало, че 44-годишен жител на гр. Елин Пелин управлява лек автомобил с отнета шофьорска книжка.

Пияните шофьори се сдобиха с бързи производства

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