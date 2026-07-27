ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Столична община обяви конкурс за главен архитект

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23291052 www.24chasa.bg

38-годишна нахълта в аптека в Ямбол с пистолет, искала оборота

3212
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Пистолет СНИМКА: Pixabay

38-годишна жена нахълта в аптека в Ямбол с пистолет и поиска оборота. 

Инцидентът е от 24 юли в 18:10 ч. Жената опитала да обере аптеката на ул. "Търговска", като заплашила служителката и счупила преградното стъкло пред касата. После напуснала помещението, без да вземе нищо. 

Към мястото незабавно са насочени полицейски екипи. В резултат на бързите издирвателни действия, минути след постъпване на сигнала, е установена и задържана извършителката на деянието – 38-годишна местна жителка. В нея е намерен и иззет газ-сигнален пистолет. На 25 юли, в хода на разследването тя е привлечена в качеството й на обвиняема за извършеното престъпление и с постановление на Окръжна прокуратура – Ямбол е задържана за срок от 72 часа.

Процесуално-следствените действия по случая продължават в рамките на образуваното досъдебно производство.

Пистолет СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Егати държавата и политиците ѝ