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Автобус скъса мантинелата на "Цариградско шосе" в София, има ранени (Снимки)

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Катастрофиралият автобус СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София

Автобус скъса мантинелата и навлезе в насрещното на столичния бул. "Цариградско шосе" в посока Орлов мост. 

Платното за движение и излизане от София е препречено и трафикът е силно затруднен. Автобусът, пътуваш по линия 204, се е спрял в бетонните ограничители. Движението се отбива през кръговото на 4-и километър. 

На място има екипи на полицията и аварийните служби, които разчистват пътя. Причините за инцидента се изясняват. 

Четирима са пострадали - двама мъже, жена и момиче на 16 години. Двама от тях са откарани с линейка в ИСУЛ, а другите двама - в "Пирогов". 

Катастрофиралият автобус СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София
Катастрофиралият автобус СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София
Катастрофиралият автобус СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София
Катастрофиралият автобус СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София

Свидетел на инцидента разказа пред Нова тв, че чул от шофьора, че спирачките отказали. По думите му автобусът се е движил с висока скорост. 

"Добре, че не удари нито една от колите, но вътре има хора, които са зле", добави той. 

Това е поредният инцидент, при който по-тежки превозни средства късат мантинелата и навлизат в насрещното. През юни имаше два такива инцидента на магистрала "Тракия". И при двата случая камион скъса мантинелата и навлезе в насрещното. Първата катастрофа взе живота на две деца и един мъж, а при втория идентичен инцидент също загина мъж.

 

Катастрофиралият автобус СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София
Катастрофиралият автобус СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София
Катастрофиралият автобус СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София

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