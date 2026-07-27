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Военни от спецсилите помагат при щетите от бурята в Пловдив

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Улица “Младежка” в Пловдив часове след ураганната буря - огромен чинар се е стоварил върху магазинчета и сергии СНИМКА: РАДКО ПАУНОВ

Военнослужещи от командването на специалните операции (СКСО) помагат за справяне с щетите от силната буря, която удари Пловдив.

Заедно с местните власти военните помагат за премахване на щетите в града и околностите му. За съдействие е призовал областният управител на Пловдив Георги Янев, а в работата участват 20 военни от СКСО, съобщават от пресцентъра на военното министерство.

Екипите от Специалните сили участват активно на терен за отстраняване на последствията от бурята, която на 20 юли 2026 г. нанесе сериозни щети и блокира ключови пътни артерии.

Военнослужещите подпомагат общинските и аварийните екипи в разчистването на паднали дървета и клони, както и за обезопасяване на критични зони.

Истински погром! Това успя да нанесе ураганът, който се разрази тази вечер в Пловдив. В продължение на час се изсипа страшен порой, придружен с гръмотевици, паднали мълнии и изпочупени дървета и клони.

"Имаме сигнали за около 40 съборени дървета в града. Шест екипа на "Градини и паркове" са на терен и разчистват", съобщи за "24 часа" шефката на общинското предприятие Радина Андреева.

Улица “Младежка” в Пловдив часове след ураганната буря - огромен чинар се е стоварил върху магазинчета и сергии СНИМКА: РАДКО ПАУНОВ

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