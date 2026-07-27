Организират земеделско изложение "Даровете на Тракия" в Араповския манастир край Асеновград

Светата обител също има свое стопанство и е производител

Първото по рода си изложение за Пловдивска област „Даровете на Тракия" ще се проведе в средата на октомври в Араповския манастир „Св. вмчца Неделя" край Асеновград. То ще продължи два дни и има за цел да обедини земеделските производители от всички 18 общини в региона, представяйки най-добрите местни продукти, традиции и иновации.

Решението за това беше обявено по време на среща между областния управител Георги Янев и инициативния комитет, в който участваха ректорът на Пловдивската духовна семинария ставрофорен свещеноиконом и игумен на Араповския манастир д-р Добромир Костов, председателят на фондация „Творци на надеждата" Микеле Санторелли и общественици като проф. Христина Янчева. Янев ще бъде патрон на събитието.

Подборът на участниците ще се извършва по критерии, определени от организаторите. Избраните земеделски производители няма да плащат такси, като инициативата цели да подкрепи местния поминък и да даде възможност за представяне както на малки и семейни стопанства, така и на по-големите производители в сектора.

Араповският манастир „Св. вмчца Неделя" е избран за домакин на събитието заради своята духовна, историческа и обществена значимост, както и заради наличната инфраструктура, подходяща за мащабно изложение. Манастирът е и действащ земеделски производител със собствено стопанство, което го превръща в естествен символ на връзката между земята, труда и традициите.