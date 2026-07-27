Столична община обяви конкурс за главен архитект

Дават 14 дни за кандидатури

Подборът ще се проведе чрез открит конкурс

Кметът на София Васил Терзиев обяви конкурс за длъжността "главен архитект" на Столична община.

Конкурсът ще се проведе в два етапа – тест за проверка на професионалните знания и познанията за администрацията, последван от интервю с допуснатите кандидати.

Кандидатите трябва да притежават висше образование с образователно степен „магистър" по специалност „Архитектура", поне 5 години професионален опит или придобит II младши ранг, пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването ѝ, както и да отговарят на останалите нормативно определени изисквания за заемане на длъжността.

Документите за участие могат да бъдат подавани в 14-дневен срок от публикуването на обявата в деловодството на Столична община на ул. „Московска" № 33 или по електронен път чрез електронните административни услуги.

София може да остане без постоянен главен архитект, а временно заемащите длъжността да се ротират на всеки 6 месеца.

Това е един от вариантите, след като главният архитект Богдана Панайотова подаде оставка в началото на годината, а кметът Васил Терзиев веднага я прие. Още преди два месеца той обяви, че сваля доверието си от Панайотова, и ѝ прати есемес от Рио де Жанейро. Тогава тя лежеше на системи, после излезе в дълъг болничен.

Назначаването на Панайотова през 2025 г. доведе до напускането на "Спаси София" от управляващата коалиция, а Терзиев дори я подложи на детектор на лъжата, за да докаже лоялността ѝ. Разривът в отношенията им дойде заради административната реформа, предложена от кмета. Най-големи промени се залагат именно в оглавяваното от главния архитект общинско направление по архитектура и градоустройство (НАГ). Първоначално идеята бе то да остане с малко над 90 служители, а останалите да се прехвърлят към новия зам.-кмет по градско планиране и развитие. Още преди Терзиев да обяви публично намеренията си обаче, Панайотова изпрати негативно становище до общинските съветници. После той внесе вариант, в който НАГ остава само с 56 служители. А когато СОС го отхвърли, отне правомощията на Панайотова и освободи от НАГ кадрите, назначени от нея. В последното му предложение главният архитект остава без нито един подчинен.

В крайна сметка съветниците приеха от третия опит визията на Терзиев за реформа в работата на общината. Докато тя не влезе в сила, нов конкурс за избор на главен архитект на столицата няма да бъде проведен, смятат запознати. А било вероятно и след това да няма такъв, тъй като кметът вече преполови мандата си.