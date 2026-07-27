Андрей Гюров няма да преподава в Американския университет

Бившият служебен премиер Андрей Гюров не е включен в листата на преподавателите и няма да води курсове през следващата учебна година в Американския университет в България.

Това потвърдиха от висшето учебно заведение пред "24 часа". От там казаха, че той е бил хоноруван преподавател, но през следващия семестър няма да има часове - сам се бил отказал.

Гюров, който от около 15 г. преподава икономика в АУБ, за първи път тази година бе сред гостите, а не сред преподавателския състав по време на церемонията по дипломиране на студентите през май. Пред репортер на "24 часа" тогава той отказа да каже дали ще се върне отново на работа в университета, уточни само, че е включен в списъка на преподавателите за следващата учебна година, но не и дали окончателно ще се върне на работното си място от септември.

Сега става ясно, че от септември няма да прподава в университета.

Андрей Гюров напусна като преподавател в началото на годината, когато бе назначен за служебен министър-председател. Тогава обаче спирането на преподавателската дейност бе временно заради ангажиментите му като премиер.

При напускането на поста на служебен министър-председател Андрей Гюров твърдеше, че вече има преподавателски курсове за септември. Те обаче не са в програмата на Американския университет.

Андрей Гюров преподава в Американския университет в Благоевград от 2009 година различни финансови дисциплини. Оттеглянето му от преподавателската дейност може и да е подготовка за включването му в кампанията за президент на България наесен. През уикенда Андрей Гюров коментира, че още не е решил дали ще участва в изборите. Неговото име се върти като един от възможните кандидати за държавен глава, подкрепен от "Продължаваме промяната" и "Демократична България".

До момента единствената официално издигната кандидатура е на Илияна Йотова, която след оставката на Румен Радев като държавен глава, довършва мандата му и е първата жена-президент на България.