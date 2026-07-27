За ден 32 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 1 - за наркотици

През изминалия ден са хванати общо 32 шофьори, качили се зад волана след употреба на алкохол – 19 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 13 - с над 1,2 на 1000, други трима водачи са отказали тестване.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози e засечен да шофира един, други трима са отказалите тестване, съобщиха от МВР.

15 421 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 18 911 водачи и пътници. Съставени са 42 13 фиша и 360 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.