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За ден 32 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 1 - за наркотици

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"Пътна полиция" СНИМКА: КАТ/АРХИВ

През изминалия ден са хванати общо 32 шофьори, качили се зад волана след употреба на алкохол – 19 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 13 - с над 1,2 на 1000, други трима водачи са отказали тестване.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози e засечен да шофира един, други трима са отказалите тестване, съобщиха от МВР. 

15 421 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 18 911 водачи и пътници. Съставени са 42 13 фиша и 360 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

"Пътна полиция" СНИМКА: КАТ/АРХИВ

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