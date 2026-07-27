ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Александър Пулев: Държавата трябва да бъде ускорит...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23291808 www.24chasa.bg

Жена, блъсната от мотор в Бургас, е починала

2196
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Катастрофирал мотор. Снимка: Архив

Жена, блъсната от мотор в Бургас в петък сутринта, е починала заради получените от инцидента травми. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Инцидентът стана на 24 юли около 9:00 часа. По данни на полицията 31-годишен мъж от Бургас, управлявал мотоциклет, по непредпазливост е блъснал пресичащата пътното платно жена. След удара мотоциклетът се е блъснал в паркиран лек автомобил. На мястото на инцидента няма обозначена пешеходна пътека. 

След произшествието пешеходката е била транспортирана в болница с тежки травми, а мотоциклетистът е настанен за лечение с фрактура на крака. Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

От полицията уточниха, че по случая е образувано досъдебно производство.

Катастрофирал мотор. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Егати държавата и политиците ѝ