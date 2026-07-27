Жена, блъсната от мотор в Бургас, е починала

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Жена, блъсната от мотор в Бургас в петък сутринта, е починала заради получените от инцидента травми. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Инцидентът стана на 24 юли около 9:00 часа. По данни на полицията 31-годишен мъж от Бургас, управлявал мотоциклет, по непредпазливост е блъснал пресичащата пътното платно жена. След удара мотоциклетът се е блъснал в паркиран лек автомобил. На мястото на инцидента няма обозначена пешеходна пътека.

След произшествието пешеходката е била транспортирана в болница с тежки травми, а мотоциклетистът е настанен за лечение с фрактура на крака. Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

От полицията уточниха, че по случая е образувано досъдебно производство.