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Шефът на СДВР: Камери показват как задната част на автобуса поднася

Димитър Мартинов

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Шефът на СДВР Николай Пелтеков (на преден план) разказа за катастрофата. Снимка: Георги Палейков
  • Водачът на превозното средство, блокирало "Цариградско шосе", с 3 стари катастрофи и 4 глоби за скорост
  • Проверяват асфалта, гумите и дори техническия преглед на рейса, който преди седмица показал, че е годен

Задната част на автобуса започва да поднася и криволичи. Това се вижда на камерите, съобщи шефът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков за катастрофата с рейса, който проби мантинела на бул. "Цариградско шосе". При инцидента по чудо друго превозно средство не се заби в автобуса. 

Още е рано да правим заключения, въпрос на експертизи е, каза Пелтеков, запитан за причините за катастрофата. И добави, че по протекторите на гумите видимо има наранявания. Ще видим дали е от минаването на мантинелата или е отпреди това, посочи полицай номер 1 на София. 

По данни на водача става дума за техническа неизправност. Такива показания има и от свидетели. Автобусът е минал преглед на 21 юли, тогава е бил изправен. Той видимо не е от най-новите.

Водачът е на 59 години. Назад във времето шофьорът има 3 леки катастрофи и 4 фиша за скорост. Пробите му за алкохол и дрога са отрицателни.

За да изяснят причините за инцидента, от СДВР ще проверяват автобуса, пътната настилка, мантинелите и дори дали е бил фиктивен техническият преглед. Самият удар става на моста на 4-и км, докато рейсът се движи към Орлов мост. Той минава двойна мантинела, влиза в насрещното и се спира в бетонна преграда. Тя предотвратява падане от 6-7 метра височина. Под моста минава разклона за кв. "Дианабад". 

Пелтеков напомни, че ограничаването на катастрофите е сред приоритетите на МВР и СДВР. Каза, че да се срещали с НПО и близки на загинали, за да ги питат какви мерки да се вземат. Напомни, че това е отговорност на редица институции, не само на МВР. 

Шефът на СДВР Николай Пелтеков (на преден план) разказа за катастрофата. Снимка: Георги Палейков

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