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Хванаха 41-годишен с над 3 промила алкохол в Ямбол

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Дрегер за наличие на алкохол СНИМКА: Архив

Полицията в Ямбол хвана 41-годишен мъж да шофира с над 3 промила алкохол в кръвта. Той е спрян за проверка около 01:50 ч., в района на кръстовището на улиците „Преслав" и „Димитър Благоев", съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На мъжа, управлявал кола с модел "Опел Мерива", е направен тест на място за употреба на алкохол. Дал е и кръвна проба за медицинско изследване.

Колата е иззета по надлежния ред. Процесуално-следствените действия продължават, посочиха още от полицията.

Миналата седмица шофьор на камион бе задържан за шофиране с над 3 промила. Той бе хванат при проверка на международния път I-7 край граничния пункт „Лесово".

Дрегер за наличие на алкохол СНИМКА: Архив

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