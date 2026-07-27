Фолклорният фестивал „Главанци” става двудневен

С третото си издание фолклорният фестивал „Главанци", който ще се проведе на 5 и 6 септември в добричкото село Владимирово, става национален и двудневен, съобщиха организаторите.

Селото е център на тази общност, която мнозина определят като своенравна.

„Главанци живеят и в други села в област Добрич – Гешаново, Карапелит, Нова Комена, Бдинци", каза кметът на село Владимирово Антоанета Стамова.

„Фестивалът тръгна с идеята да се съхрани и популяризира културното наследство на главанците, като част от от нематериалното културно наследство у нас", добави тя.

„Идеята за фестивала се роди в разговори с кметове на села с името Главан в България – в областите Стара Загора и Силистра, както и с представители на село Главани в Украйна", каза още Стамова.

„По време на Руско-турските войни над 800 семейства от старозагорското село Главан тръгват за Бесарабия, част от тях остават в Добруджа и така главанците се разселват. Затова целта на фестивала е не само да съхраним самобитната култура на тази общност, но и да я предадем в автентичен вид на поколенията", обясни тя.

„С изданията си досега фестивалът стана своеобразна родова среща на тази общност. От цялата страна идват семейства с децата си и искат да им покажат корените си. На всеки преселен от село Главан се падат по 270-300 наследници, които живеят в областите Добрич, Варна, Шумен, Търговище, Силистра и др. Интересът към форума е голям", каза Генади Ганчев, член на настоятелството на читалището в село Владимирово.

„Първият ден на фестивала ще бъде посветен на голяма възстановка за преселението на главанците с участието на актьори и местни жители", съобщи секретарят на читалището Веско Иванов. В следобедните часове сцената е за фолклорни групи от селата Владимирово, Главан – Стара Загора, Главан – Силистра. „Започва събирането на заявки на участието във форума от България, както и от Украйна", добави той. Вторият ден е конкурсен под наслов „С игрите, песните и танците на баба и дядо". Съвременните деца ще научат за игрите „Гори, гори, огънче", „Отвори порти, Кралю" и др. При танците всички състави трябва да започват със запазената „марка" на главанците Калчоивановото хоро. При песните ще се допуска само автентичен фолклор и никакъв обработен. Участващите ще бъдат оценявани от професионално жури", добави Иванов. Категориите в конкурсната програма са три – до 10 години, от 10 до 18 години и над 18 години. Във всички категории ще бъдат присъдени първо, второ и трето място със статуетка, диплом и парична награда.

Започва изграждането на фестивалния комплекс – сцена , шатри, технически и санитарни помещения. За търговците ще има специален пропуск. Дрескодът на посетителите е по възможност с народни носии или с дрехи с български шевици.