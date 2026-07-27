Записите от катастрофиралия автобус в София не могат да бъдат изтеглени заради теч на гориво

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Записите от видеонаблюдението на автобуса, който катастрофира на столичния булевард Цариградско шосе" не могат да бъдат изтеглени заради теч на гориво, съобщиха от пресцентъра на Столична община. Превозното средство скъса мантинелата и навлезе в насрещното платно в посока Орлов мост по-рано днес.

Столичната община ще изиска от „Столичен автотранспорт" пълна проверка на причините и обстоятелствата, довели до пътнотранспортното произшествие с автобус по линия 204.

Общината поднася своите искрени извинения на пострадалите и на всички граждани, засегнати от инцидента, и се надява те да се възстановят.

По данни на „Столичен автотранспорт" автобусът с инвентарен № 3310 е преминал годишен технически преглед на 21 юли 2026 г., а на 25 юни 2026 г. му е извършено техническо обслужване.

Днес в 13:55 ч. автобусът е загубил управление на бул. „Цариградско шосе", на моста над площад „Авиацията", в посока центъра, и е навлязъл в платното за насрещно движение.

При пътнотранспортното произшествие са пострадали петима души. Четирима от тях са транспортирани в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ", а един – в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов".

На място са екипи на пожарната, СДВР и дирекция „Аварийна помощ и превенция" на Столичната община.

Предстои да бъдат прегледани записите от видеонаблюдението. Към момента те не могат да бъдат изтеглени от автобуса поради установен теч на гориво.

По информация на „Столичен автотранспорт" водачът е ползвал три последователни дни отпуск – от 22 до 24 юли 2026 г., последвани от два дни седмична почивка – 25 и 26 юли. На 27 юли той е застъпил първата си работна смяна.

Движението временно е пренасочено през кръговото кръстовище при „4-ти километър".

Водачът е на 59 години. Назад във времето шофьорът има 3 леки катастрофи и 4 фиша за скорост. Пробите му за алкохол и дрога са отрицателни, стана ясно от брифинг на СДВР.

От СДВР ще проверяват автобуса, пътната настилка, мантинелите и дори дали е бил фиктивен техническият му преглед.