Катастрофата с автобус не е прецедент, преди 4 г. друг къса мантинелата на същото място

Катастрофата, при която автобус на градския транспорт къса мантинелата на "Цариградско шосе" не е прецедент.

По-рано днес автобус от линия 204 скъса мантинелата и навлезе в насрещното на столичния бул. "Цариградско шосе" в посока Орлов мост. Платното за движение и излизане от София е препречено и трафикът е силно затруднен. Автобусът, пътуващ по линия 204, се е спрял в бетонните ограничители. Движението се отбива през кръговото на 4-и километър.

При тежкия пътен инцидент има четирима пострадали - - двама мъже, жена и момиче на 16 години. Двама от тях са откарани с линейка в ИСУЛ, а другите двама - в "Пирогов".

На 28 септември 2022 г. на същото място, автобус по линия 604 е бил изпреварен от друг по линия 304, който се е завъртял върху моста.

Катастрофиралият тогава автобус бе обърнат напряко през моста и движението на "Цариградско шосе" бе затворено. Заради разлив на масло и антифриз, платното бе опесъчено. При инцидента имаше щети и по лек автомобил.

Впоследствие се оказа, че шофьорът на автобус 304 е изгубил управление преди 4-ти километър, блъска се в мантинелата и навлиза в насрещното платно. При този инцидент обаче пострадали няма.

След като се е врязал в мантинелата, половината от автобуса отива в насрещното движение. Заради това трафикът по бул. "Цариградско шосе" бе ограничен за 3 часа в двете посоки и това предизвика огромно задръстване.

За инцидента припомня фейсбук потребител в групата "Катастрофи в София" и прилага снимки и от двете катастрофи. Двете сходни катастрофи на "Цариградско шосе" СНИМКА: Фейсбук/ Yordan Petrov

Ден по-късно, на 29 септември 2022 г., на "Цариградско шосе", но в посока "Младост" отново катастрофира автобус на градския транспорт. Вторият инцидент в рамките на 2 дни тогава стана на спирката на Окръжна болница. При него се удариха лек автомобил, такси и автобус на градския транспорт по линия 204. И при този случай няма пострадали.