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Задържаха шофьор на кокаин да прекарва 7400 безакцизни вейпа край Първомай (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

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7400 вейпа без акциз за иззети от полицаи в Първомай Снимки: МВР Пловдив

В асеновградско село полицията е разбила домашна работилница за преработка на тютюн

Столичанин на 68-годишна възраст е арестуван, след като униформените в Първомай го заловили да транспортира голямо количество нелегални продукти на тютюневата индустрия, съобщиха от МВР.

В хода на спецакцията късно вечерта в петък екипите спрели товарен микробус, в чието багажно отделение открили 37 кашона с общо 7400 електронни цигари тип вейп, без български акцизен бандерол.

Заедно с него са арестувани и други двама мъже - чужденци на 41 и 39 години, осигурявали с лекия си автомобил безпрепятственото придвижване на буса. Срещу по-възрастния, който е бил зад волана, е образувано бързо производство за шофиране под въздействие на кокаин.

В неделния ден, при подобна специализирана операция срещу контрабандата с акцизни стоки, униформени от Районното в Асеновград предприели проверка в частен имот в село Златовръх. В помощна пристройка била установена домашна работилница за преработка на тютюн, оборудвана с електронна машина за рязане и везна. При претърсването са иззети около 50 килограма суровина и над 5 килограма готова продукция, както и 100 литра течност със специфичен мирис на спирт. 61-годишният криминално проявен и осъждан собственик е бил задържан в рамките на образувано бързо производство.

Резултатите от двете акции са докладвани в Районната прокуратура в Пловдив, работата по случаите продължава в изпълнение на указанията на наблюдаващите прокурори.

В бус в багажно отделение са открити 37 кашона с общо 7400 електронни цигари тип вейп, без български акцизен бандерол.
В бус в багажно отделение са открити 37 кашона с общо 7400 електронни цигари тип вейп, без български акцизен бандерол.
Домашната работилница за преработка на тютюн, оборудвана с електронна машина за рязане и везна в село Златовръх
Домашната работилница за преработка на тютюн, оборудвана с електронна машина за рязане и везна в село Златовръх
Иззети са около 50 килограма суровина и над 5 килограма готова продукция
Иззети са около 50 килограма суровина и над 5 килограма готова продукция

7400 вейпа без акциз за иззети от полицаи в Първомай Снимки: МВР Пловдив
В бус в багажно отделение са открити 37 кашона с общо 7400 електронни цигари тип вейп, без български акцизен бандерол.
Домашната работилница за преработка на тютюн, оборудвана с електронна машина за рязане и везна в село Златовръх
Иззети са около 50 килограма суровина и над 5 килограма готова продукция

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