Арестуваха пловдивчанин със 7 деца, взел €50 000 от мъж с обещания за продажба на телефони

Аз да не би да имам фабрика за телефони, той колко очаква да му дам за тея пари? Това не са 2, 3 или 4 хиляди, каза пред съда Борис Ангелов, който отрича да е измамник

Зад решетките с обвинение за измама в особено големи размери попадна 33-годишният пловдивчанин Борис Ангелов. Според прокуратурата той завлякъл с 50 000 евро мъж на име Васил Златев, като му обещавал да му продаде телефони, понеже имал връзки със служители на високи постове в мобилен оператор. Устройства обаче така и не били осигурени.

До ареста на Борис се стигнало в петък, на 24 юли. Преди това той дълго време поддържал връзка с Васил, която самият той обяснява като "продължителни търговски отношения". Отрича да е измамил пострадалия и твърди, че те близо 2 г. работили заедно, като Златев му плащал да намира хора и да ги увещава да сключват договори с въпросния мобилен оператор.

"Това са трайни отношения на доверие. По неговите твърдения парите са били предавани на друго лице, което обещавало, че чрез свой близък ще достави мобилните телефони", каза пред Районния съд в Пловдив адвокатката на Ангелов Антоанета Зидарова. Според нея тази версия трябвало да бъде проверена, за да стане ясно дали е имало умисъл за измама. "Многократно е бил инструктиран от самия пострадал какво да казва по телефона, включително че е получил 50 000 евро за мобилни телефони", заяви защитничката. И изтъкна, че Борис имал 7 непълнолетни деца, чиято майка починала преди 3 г.

Прокурорът по делото Николай Недялков обаче беше категоричен, че механизмът на измамата е бил установен - от показанията на жената на Ангелов, на други свидетели и от СРС-та. "Предлагал е да снабди пострадалия с мобилни телефони като изтъквал връзки със служители на оператор - Йоана, Йорданка и Роберто, които се оказали мними самоличности. Телефоните им били регистрирани на обвиняемия и неговите близки, свързвали се основно с близка до дома му клетка и апаратите са открити там", каза той. По делото било установено, че 50-те хиляди били от ипотечен кредит и пострадалият щял да ги ползва за ремонт на закупено от него жилище, а според свидетел Борис Ангелов ги използвал, за да си купи добитък.

"Вика, че кредит теглил Васил. Нека го проверят кога го е теглил и откъде има пари да ми ги даде. 2 г работя с него, да се разбере как ми е дал 50 000 евро и какво е очаквал? Аз колко телефона да му дам за 50 000 евро? Аз да не би да имам фабрика за телефони? Кой би дал 50 000 евро за телефони? Той не говори 2-3-4 хиляди, а 50, каквито пари никога не съм взимал", каза в последната си дума Борис Ангелов и поиска домашен арест. След като се запозна с материалите по делото обаче съдия Зорница Тухчиева уважи искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение и остави обвиняемия в ареста.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест в 3-дневен срок пред Окръжния съд в Пловдив.