С неонови светлини, рейв ритъм и именити шампиони една от най-дългогодишните инициативи за физическа активност и балансирано хранене излиза по софийските булеварди

На 12 септември музиката няма да чака бегачите на финала - тя ще тръгне с тях. Мобилен DJ пулт ще поведе участниците от НДК и ще задава ритъма на вечерното бягане на „Нестле за Живей Активно!“ по улиците на София.

Под мотото „Доброто тича за кеф“ инициативата събира движение, неонови светлини и рейв настроение в различно градско преживяване, отворено за хора от всички възрасти и с всякаква физическа подготовка.

Този път стартът няма да бъде само за най-бързите. Всеки може да избере своя начин да бъде част от събитието - с бягане, ходене или танци - и да се движи в собствено темпо, следвайки музиката и мобилната DJ платформа начело на групата.

Участието е безплатно, а регистрацията вече е отворена на официалната страница на „Нестле за Живей Активно!“ . Фестивалното селище пред НДК ще посрещне посетителите от 17:00 ч., сценичната програма започва в 19:00 ч., а в 20:00 ч. DJ пултът ще потегли и ще даде старт на вечерното бягане.

Още преди старта пространството пред НДК ще влезе в ритъм със спортни игри, музикални предизвикателства и зони за движение, забавление и награди. За най-малките ще има специална зона „Нестле за по-здрави деца“ с танци, минибягане и игри, вдъхновени от светлината, цветовете и движението.

Редиците на участниците ще бъдат подсилени от наши именити шампиони. Йордан Йовчев, Тереза Маринова, Екатерина Дафовска, Евгени Иванов и Симона Дянкова ще застанат на старта заедно със софиянци. Към тях ще се присъединят и гимнастички от националния отбор по художествена гимнастика, а Маруся Иванова ще поведе общата групова загрявка преди бягането.

„Движението не трябва да чака „утре“, перфектната форма или свободния уикенд. То може да започне всеки ден - след работа, с музика, приятели и усмивка. С „Тичай за кеф“ искаме да махнем напрежението от думата „спорт“ и да покажем, че движението е за всеки - независимо дали правиш първата си крачка, или излизаш за поредната тренировка. Успехът за нас няма да се измерва само в минути и километри, а в хората, които сме вдъхновили да се движат и да се забавляват заедно“, коментира Нели Ангелова, Директор Маркетинг за Нестле в България, Румъния, Адриатика, Украйна и Молдова.

Регистрацията за събитието е безплатна и вече е отворена на официалната страница на „Нестле за Живей Активно!“: Живей Активно с новата Мисия "Тичай за кеф" | Nestle BG