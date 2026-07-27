КЗК отмени обществената поръчка за сметопочистването на Варна

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решението на Община Варна за откриване на обществената поръчка за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на чистотата на местата за обществено ползване. Решението е взето на заседание на 23 юли по жалба на дружеството „ЗМБГ" ЕАД срещу процедурата, открита на 28 април 2026 г.

Комисията стигнала до извода, че част от условията в документацията не са достатъчно ясни и ограничават конкуренцията, поради което процедурата е незаконосъобразна.

Сред основните мотиви на КЗК е липсата на достатъчно конкретни данни за обема на дейностите по почистване. Комисията посочва, че описанието на площите и улиците не позволява на кандидатите да изготвят реалистични оферти, да планират маршрутите си и да изчислят необходимите разходи.

КЗК намира за основателни и възраженията срещу възможността Общината паралелно да възлага дейности по чистотата на собствено общинско предприятие, без да е предвиден механизъм за предварителна координация с бъдещия изпълнител. Според комисията това създава правна несигурност и може да затрудни изпълнението на договора.

Производството пред КЗК е образувано по жалба на „ЗМБГ" ЕАД - фирмата, която и в момента е отговорна за сметопочистването на града, срещу решението на заместник-кмета на Варна за откриване на процедурата. По-рано комисията отказа да спре временно обществената поръчка, но след разглеждане на жалбата по същество отмени решението за нейното откриване.

Решението на КЗК подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Ако бъде потвърдено, Община Варна ще трябва да отстрани констатираните нарушения, преди да обяви нова процедура за възлагане на една от най-мащабните обществени поръчки в града.