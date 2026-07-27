Съюзът на народните читалища в България връчва отличието „Златна звезда" на непримирими дейци и за принос към читалищното дело, каза в Добрич председателят организацията проф. Николай Дойнов по повод 170 години общонародно читалищно дело, връчвайки на секретаря на народно читалище „Йордан Йовков – 1870" в града Красимир Масурски.

Той заяви, че отличието се присъжда на хора, които със своята всеотдайност успяват да съхраняват и развиват читалищната дейност, въпреки трудностите. „В рамките на годишнината ни издирваме такива непримирими читалищни деятели, които дават всичко от себе се си за читалищното дело", каза още проф. Дойнов.

Председателят на Съюза на народните читалища подчерта, че народните читалища са сред най-значимите достижения на България. „България има две неща, с които може да се гордее – българския език и народните читалища", посочи проф. Дойнов, цитирайки писателя Георги Мишев. „В момента читалищата ка 3800 при 4288 през 1989 г. Читалищата са съхранили своята роля през войни, политически промени и обществени кризи, като и днес остават средища за култура, образование и обществен живот", добави професорът..

„Съюзът на народните читалища е сключил договори с БАН и БФС, за да може да кандидатства по европейската протрама"Младеж, култура, спорт", заяви професорът. Той посочи, че инициатива на съюза е възраждане на българската книга във всички формати. „В момента библиотеки в читалища отчисляват книги на български автори – проза и поезия, за сметка на нашумели автори. Това не бива да се допуска", алармирмира проф. Дойнов.

Според него, е необходимо да бъдат предприети законодателни промени, които да отговорят на новите предизвикателства пред читалищната мрежа, включително обезлюдяването на редица населени места и необходимостта от модернизиране на дейността на читалищата.

При получаването на отличието Красимир Масурски каза, че го приема като признание за цялото читалище и за хората, които работят в него. Масурски подчерта още, че читалищата трябва да се адаптират към променящите се потребности на обществото, като същевременно съхраняват своята основна мисия – да бъдат духовни и културни средища. Според него е необходим нов, съвременен Закон за народните читалища, който да отчита развитието на сектора и новите обществени реалности."Трябва да започне спешно да се изследва профила на читалищния потребител, за да имат читалището бъдеще. Необходимо да сме визионери, за да запазим това уникално културно и социално средище", добави Масурски.