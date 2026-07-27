Васил Йоцов е новият шеф на полицията в Кюстендил, съобщи МВР. Той бе представен пред състава от главния секретар на ведомството Любомир Николов. Йоцов, който е временно преназначен на длъжността със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, сменя Райчо Омерски.

Главен комисар Николов благодари на досегашния директор за усилията и справянето със задачите, пожела приемственост в работата на новия директор и екипа му. Омерски се връща в сектор „Криминална полиция" на ОДМВР - Кюстендил. Той бе там, преди да оглави дирекцията през февруари. Полицаят пожела успех в работата по всички направления на дейност и благодари на състава за постигнатите резултати в работата през изминалите 5 месеца, през които е ръководил дирекцията. Изрази удовлетворение от постигнатия резултат – към момента ОДМВР се нарежда на 4 място по разкриваемост на регистрираните престъпления.

Йоцов също благодари на предшественика си и изрази увереност, че колегите ще бъдат все така всеотдайни в работата си, за да бъдат спокойни гражданите на областта.

Васил Йоцов е служител в системата на МВР от 1999 г, заемал е различни изпълнителски и управленски позиции. Заеманата до днес позиция от него е началник група „Оперативно издирвателна дейност" в ГПУ Олтоманци, към РГД – Драгоман.

Това е една от малкото рокади, направени от Демерджиев. Той върна на постовете им старите директори на полицията в Габрово и Шумен Георги Гендов и Илиян Иванов. Двамата бяха сменени от Емил Дечев, докато бе служебен вътрешен министър. Родака имаше и в СДВР, но заради повишението на Любомир Николов. Преди да стане главен секретар на ведомството на мястото на напусналия Георги Кандев, Николов оглавяваше полицията в София. Той бе наследен от заместника си Николай Пелтеков.