Баба Жана от Граф Игнатиево отпразнува 100-годишен юбилей с цялата рода

Като млада е била детска учителка в училището в селото, а след това е работила в пощенската служба, без очила прелиства вестници и гледа телевизия, разказа дъщеря й

Божана Измирова навърши 100 години и стана поредният столетник в Община "Марица". По повод своя вековен юбилей баба Жана, както я познават всички в Граф Игнатиево, събра цялото си семейство, за да отпразнуват заедно този незабравим ден. Една от внучките ѝ - Валентина, която живее в Белгия, изненада всички свои близки с красиво изработено родословно дърво. Баба Жана има две деца - Надежда и Николай, четирима внуци и шестима правнуци, съобщиха от Община "Марица". Цялата рода се събра за празника. Снимка: Община "Марица"

"Като млада е била детска учителка в училището в Граф Игнатиево, а след това е работила в пощенската служба. Тя е изключително позитивен, доброжелателен и обичлив човек. Всеки ден мисли само за хубави неща и никога не таи лоши чувства към никого. Именно затова всички я уважават и обичат", сподели дъщеря ѝ Надежда Минкова, съпруга на зам.-кмета на общината Петър Минков. Тя допълни, че майка ѝ винаги е била грижовен и всеотдаен родител. "В нашето семейство има дълголетие. Лелите ми починаха на около 80-годишна възраст, а баща ми на 92 г. Майка ми и до днес чува много добре и чете без очила, което истински ме впечатлява. Обича да прелиства вестниците и да гледа телевизия", разказа още Надежда Минкова. Димитър Иванов поднесе букет на столетницата. Снимка: Община "Марица"

Специални гости на празника бяха кметовете на "Марица" и на Граф Игнатиево Димитър Иванов и Нестор Чочев. Иванов поднесе на юбилярката голяма кошница с плодове, сладки и напитки, както и красив букет цветя.

"За мен е чест да ви поздравя с този изключителен юбилей. Сто години са богатство, изпълнено с мъдрост, труд, достойнство и безценен житейски опит. Желая ви да бъдете здрава, жизнена и все така усмихната, заобиколена от любовта на своето голямо и сплотено семейство. Нека дните ви бъдат изпълнени с радост, спокойствие и благословия, а Вашият пример вдъхновява младите поколения да ценят семейството, добротата и човечността", пожела кметът на общината.

Нестор Чочев също поздрави Божана Измирова по случай нейния вековен юбилей и ѝ поднесе красиво цвете.

Баба Жана е вторият столетник в Граф Игнатиево след Атанаска Оджакова, която е на 103 години. Тя е и вторият столетник в общината от началото на тази година след Кольо Петров от село Манолско Конаре, който също отбеляза своя вековен юбилей.