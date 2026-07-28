ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Седалките в стотици самолети "Боинг" може да са мо...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23293159 www.24chasa.bg

Преди 17 години: Борисов избран за премиер със 162 гласа

4976
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Факсимиле от "24 часа" на 28 юли 2009 г. Да му върви по вода на новия премиер, пожелава шефът на охраната в парламента полк. Иван Георгиев, който през 2001 г. не пусна Борисов в сградата на Народното събрание на клетвата на царските депутати в 39-ото народно събрание, защото нямал пропуск.

“Борисов избран за министър-председател” пише “24 часа” на 28 юли 2009 г. И докато благословията на патриарх Максим и плиснатото пред новия премиер менче с вода са част от протокола, то изненадата идва от внушителното мнозинство, което гласува “за” министър-председателя и правителството на ГЕРБ - 162-ма народни представители ги подкрепят.

Освен депутатите от ГЕРБ - 117 души, правителството на Борисов е подкрепено от Синята коалиция, РЗС и “Атака”. Против са от левицата и ДПС. Само Меглена Плугчиева от БСП гласува с “въздържал се”. “Това е начин да се даде шанс на ново правителство при спазването на строга опозиция", мотивира се Плугчиева. Тя е гласувала против структурата на МС, защото според нея Борисов трябвало да запази поста на вицепремиер, който контролира усвояването на еврофондовете.

90-ото правителство на България, което полага клетва на 27 юли 2009 г., не завършва 4-годишния си мандат, а подава оставка на 20 февуари 2013 г. след протести в страната срещу високите цени на тока.

Факсимиле от "24 часа" на 28 юли 2009 г. Да му върви по вода на новия премиер, пожелава шефът на охраната в парламента полк. Иван Георгиев, който през 2001 г. не пусна Борисов в сградата на Народното събрание на клетвата на царските депутати в 39-ото народно събрание, защото нямал пропуск.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Егати държавата и политиците ѝ