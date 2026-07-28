Преди 17 години: Борисов избран за премиер със 162 гласа

“Борисов избран за министър-председател” пише “24 часа” на 28 юли 2009 г. И докато благословията на патриарх Максим и плиснатото пред новия премиер менче с вода са част от протокола, то изненадата идва от внушителното мнозинство, което гласува “за” министър-председателя и правителството на ГЕРБ - 162-ма народни представители ги подкрепят.

Освен депутатите от ГЕРБ - 117 души, правителството на Борисов е подкрепено от Синята коалиция, РЗС и “Атака”. Против са от левицата и ДПС. Само Меглена Плугчиева от БСП гласува с “въздържал се”. “Това е начин да се даде шанс на ново правителство при спазването на строга опозиция", мотивира се Плугчиева. Тя е гласувала против структурата на МС, защото според нея Борисов трябвало да запази поста на вицепремиер, който контролира усвояването на еврофондовете.

90-ото правителство на България, което полага клетва на 27 юли 2009 г., не завършва 4-годишния си мандат, а подава оставка на 20 февуари 2013 г. след протести в страната срещу високите цени на тока.

